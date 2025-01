VERÃO

Com temperaturas de até 35°C, procura por ventiladores aumenta até 50% nas lojas de Salvador

Levantamento foi feito em quatro lojas da Avenida Sete

Quem passa pelas lojas de eletrodomésticos da Avenida Sete, em Salvador, identifica uma estratégia em comum entre as unidades: diversos modelos de ventiladores são distribuídos em frente à cada loja. Tem de todo o tamanho e de todo o preço, com placas que apresentam os valores e a formas de compra. Isso acontece porque as temperaturas elevadas do verão soteropolitano influenciam diretamente nas vendas. A busca pelo equipamento nesta estação, aliás, aumenta até 50%. >