saúde

7 dicas para diminuir o inchaço nas pernas e nos pés no verão

Veja atitudes que ajudam a reduzir a retenção de líquido e melhoram o bem-estar do corpo

Portal Edicase

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 18:01

Inchaço recorrente nas pernas e pés requer investigação para evitar problemas mais graves Crédito: Imagem: Alex Zabusik | Shutterstock

As temperaturas mais altas podem agravar o inchaço nas pernas e nos pés, especialmente em pessoas com problemas circulatórios. Além disso, no verão, a dilatação dos vasos da perna pode causar dores, inchaços, edema e câimbras. >

“Isso ocorre porque o vaso dilata e o paciente fica com mais retenção de líquido, sensação de aquecimento no local e inchaço. A circulação, por consequência, fica mais lenta no sistema venoso. Além disso, as veias ficam mais aparentes. Então, em função disso, a pessoa pode ter uma predisposição maior a desenvolver vasinhos e varizes porque elas ficam dilatadas”, diz a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita. >

Embora o incômodo seja comum nos dias quentes, quando associado a dor e persistência, é preciso que o paciente fique alerta para esclarecer a causa e descartar casos mais graves, como trombose venosa profunda. >

“Um inchaço só não será preocupante quando for ocasional e de rápida involução, com causa bem definida, como após uso de bebidas alcoólicas, após longos períodos em pé sem movimentação, dias de calor excessivo. Mas sempre que a queixa se torna recorrente, uma investigação se faz necessária”, explica a Dra. Aline Lamaita. >

A seguir, confira 7 atitudes que ajudam a reduzir o inchaço durante o calor. Confira! >

1. Consulte um profissional

Segundo a Dra. Aline Lamaita, a recomendação é sempre buscar orientação de um médico vascular, que poderá indicar os tratamentos mais adequados. “O uso de meias elásticas pode ser uma alternativa, embora, nesta época do ano, muitos pacientes relutem em utilizá-las devido ao calor. No entanto, elas seriam uma medida ideal”, explica. >

Ela também destaca outra abordagem importante: “Além disso, há medicamentos que ajudam a aumentar a contração das veias, melhorando o retorno venoso e reduzindo sintomas como cansaço e retenção de líquidos. É fundamental destacar: jamais utilize medicamentos sem avaliação e prescrição médica”, alerta. >

2. Beba água

No verão é normal ocorrer uma maior perda de água em função do suor . Por isso, a Dra. Claudia Marçal, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, indica uma maior ingestão hídrica, com água, água de coco e sucos, que ajudam a estimular as trocas de líquidos e a eliminar as toxinas, diminuindo também o edema. “Nesse ponto, é importante que se evite as bebidas alcoólicas”, ressalta. >

3. Pratique atividade física

A Dra. Aline Lamaita explica que a realização de exercício físico mantém a “bomba da panturrilha” em ordem. “Precisamos lembrar que a panturrilha é o nosso coração nas pernas. É ela a responsável pelo bom retorno venoso”, afirma. Entre exercícios de força e aeróbico, escolha os dois. >

“Se a gente for pensar de momento imediato, para quem está no verão e inchou, o que pode ser feito de atividade naquele momento para desinchar, escolheríamos a atividade mais aeróbica, que ative mais a bomba muscular. Então fazer uma caminhada, corrida e bicicleta ajuda”, sugere. Porém, a longo prazo, segundo a médica, musculação e treinos de força são indicados para manter a massa muscular em ordem. >

Alimentos leves e refeições balanceadas ajudam a evitar o inchaço Crédito: Imagem: bluedog studio | Shutterstock

4. Melhore a dieta

A Dra. Claudia Marçal recomenda que o consumo de sal seja diminuído no verão, já que ele contribui para o organismo reter líquido. “O equilíbrio nutricional é a palavra-chave, evitando abusos principalmente. Alimentos leves e refeições balanceadas, conjuntamente à ingestão de frutas como a banana e legumes como brócolis, colaboram para evitar o inchaço porque contém potássio, que ajuda na eliminação dos líquidos”, diz. >

A médica ressalta que alimentos diuréticos também são importantes aliados, tais como kiwi, alface, melancia, melão, capim-cidreira, salsinha, alcachofra, água de coco e pera. >

5. Invista em massagens

Segundo a Dra. Claudia Marçal, as massagens ou drenagens linfáticas podem ajudar a diminuir o inchaço, porque elas auxiliam o retorno venoso. “A perna fica mais leve, diminui a dor e até a sensação de perna cansada”, explica a dermatologista. >

Além disso, alguns produtos usados na massagem também podem ajudar. “O momento pode ser aproveitado para aplicação de cosméticos com ativos drenantes, que auxiliam no estímulo da microcirculação e ajudam a aliviar os sintomas incômodos do inchaço. O ideal é a aplicação juntamente à massagem no local”. Cremes com ativos como cafeisilane C, castanha da índia, chá verde e ginkgo biloba podem ser usados. >

6. Aplique jatos de água fria nas pernas

A Dra. Aline Lamaita explica que uma dica prática é, ao final do banho, jogar um jato de água fria nas pernas, para haver uma vasoconstrição. “Isso pode ajudar, inclusive, no cansaço das pernas”, diz. Ela também recomenda colocar as pernas para cima no final do dia, fazer compressas geladas com chá de camomila e aplicar alguns cremes para as pernas que dão uma sensação de frescor. >

7. Evite longos períodos sentado

A Dra. Cláudia Marçal recomenda não ficar muito tempo sentado, pois prejudica o retorno venoso. “A cada hora de trabalho, levante, ande por 5 minutos, movimente as pernas, se espreguice. Se tem algum problema circulatório ou inchaço, invista em uma meia elástica de compressão. Consulte seu médico para saber o modelo ideal”, acrescenta a Dra. Aline Lamaita. >