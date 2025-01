SAÚDE

Saiba os cuidados que pacientes renais devem manter no verão

Hidratação inadequada pode levar a danos agudos com prejuízo ao rim e até piorar suas funções

A estação mais quente do ano requer cuidados de todos com a saúde. Mas pacientes renais devem redobrar a atenção devido ao aumento do calor. A ingestão de líquidos precisa ser adequada ao que o corpo necessita, já que uma hidratação inadequada pode levar a danos agudos com prejuízo ao rim e até piorar suas funções. >

O nefrologista e professor do curso de Medicina da Universidade Salvador (Unifacs), Ricardo Matoso, explica que nível de cuidados é variável. Para os que estão em fase inicial da doença, onde o rim ainda funciona bem, é preciso manter uma dieta saudável, com pouco sódio e evitar excessos de gordura, embutidos, refrigerantes e bebidas alcóolicas. Já os pacientes que possuem as formas mais graves de doença, a dieta deve ser mais restrita e evitar ingestão de proteínas de origem animal, frutas ricas em potássio e exagero no consumo do sal. >