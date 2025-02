RECORDE

Estação em Salvador registra a maior temperatura do ano nesta quarta (19)

Sistema de alta pressão intensifica a massa de ar quente e seco que está sobre a capital baiana; confira previsão

Tharsila Prates

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 19:14

Calorão em Salvador Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

A estação climatológica da Base Naval de Aratu, em Salvador, registrou nesta quarta-feira (19) a maior temperatura do ano: 35,8°C, às 14h. A máxima até então tinha sido em Itapuã, no dia 3 deste mês, com 35,7°C, às 15h20. Os dados são da Defesa Civil da capital.>

Só para se ter uma ideia do calor, a média climatológica para fevereiro - que é o cálculo da temperatura dos últimos 30 anos - é de 31,1ºC.>

Se for considerado o mesmo período do ano passado, de 1º de janeiro a 19 de fevereiro, a máxima na Base Naval de Aratu foi de 36,2ºC - lembrando que nesta quarta a máxima deu 35,8ºC. Se considerar somente fevereiro de 2024, a máxima foi mais baixa: 34,7ºC.>

As outras 11 estações climatológicas da capital registraram temperaturas variando de 30,7ºC (Barra - Vila Naval) a 34,6ºC (Coutos).>

De acordo com Giuliano Carlos do Nascimento, meteorologista da Codesal, havia um bloqueio atmosférico que impedia a formação de nebulosidade. O sistema é o de alta pressão que intensifica a massa de ar quente e seco que está sobre a capital baiana. Esta noite, no entanto, houve um aumento de nuvens e uma chuva insignificante, de apenas 1,6 milímetro, no Nordeste de Amaralina. Ou seja, nada que refresque.>