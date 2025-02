ALTAS TEMPERATURAS

Calor extremo: cidade mais quente da Bahia ultrapassa 36°C

Registro foi de 36.5°C

Esther Morais

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 12:11

Calor ficará insuportável Crédito: Shutterstock

Se já está quente em Salvador, que registra uma média de 33°C nos últimos dias, em Barra, no Vale do São Francisco, está insuportável. A cidade baiana foi a mais quente do estado no domingo (16) e registrou 36.5°C.>

Outros municípios, como Itaberaba e Ibotirama, no Vale do São Francisco, e Brumado, no centro-sul, também registraram altas temperaturas. O índice foi de 35.5°C, 35.3°C e 35.2°C, respectivamente. A capital baiana teve 33.5°C nas últimas 24h.>

No ranking nacional, Uruguaiana (RS) lidera a classificação, com 40.0°C. Em sequência, aparecem Seropédica (RJ), com 39.3°C, Santa Cruz (RJ), 39.1°C, Rio de Janeiro (RJ), 38.6°C e São Borja (RS), 38.4°C, completam o top 5. >

As temperaturas elevadas e o calor devem persistir até o fim do mês de fevereiro na Bahia, é o que indica o serviço de meteorologia do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). >