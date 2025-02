ESCALDANTE

'Saindo de um forno': duas cidades na Bahia batem 35°C e moradores reclamam

Salvador registrou temperatura acima de 34°C

Esther Morais

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 10:08

Euclides da Cunha Crédito: Samory Pereira Santos

Duas cidades baianas registraram temperaturas igual ou acima de 35°C nas últimas 24h. Euclides da Cunha, no nordeste baiano, teve o maior índice do estado, com 35.4°C, e Itaberaba, no centro-norte, aparece em sequência, com 35°C. Ambas aparecem entre os 50 municípios mais quentes do Brasil. >

"Estava muito calor, muito mesmo. saí de casa e pareceu que estava saindo de um forno. Como trabalho pela manhã, tive que usar sombrinha para me proteger do Sol. Outras pessoas também estavam usando. Eu senti o calor na pele, literalmente", reclama a moradora de Euclides, Cláudia Xavier. Na terça (11), o interior também marcou a maior temperatura do estado, 34.4°C.>

Já Salvador está na 51ª posição nacional. A capital bateu 34.7°C na quarta-feira (12) e ainda figura no terceiro lugar no ranking de calor para a Bahia, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). >

Apesar das temperaturas elevadas, a situação na Bahia ainda não se configura como onda de calor devido aos critérios técnicos que definem o fenômeno, explica a meteorologista Cláudia Valéria. O Inmet também não emitiu alerta do fenômeno na região. >