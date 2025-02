SANTA CATARINA

Homem passa mal e morre após ficar exposto a sol de 53°C

Ele relatou também estar sentindo dor no estômago

Um homem de 58 anos morreu após e passar mal depois de ficar exposto ao sol em Joinville, na tarde desta quarta-feira (12). Ele foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários de Joinville por volta das 15h50 no bairro Bucarein. A vítima chegou já em estado debilitado, e o atendimento médico foi acionado. As informações são do portal NSC. >

Na tarde de quarta-feira, Joinville teve índice de calor de 53°C, com temperaturas de até 35°C e umidade relativa do ar de 75%, conforme a Epagri/Ciram. Apesar disso, os socorristas não confirmaram se ele passou mal por conta do calor. >

O índice de calor é uma medida que determina a intensidade do calor percebido pelas pessoas, levando em conta a temperatura e a umidade do ar. O suor é o principal mecanismo de perda de calor do corpo, evaporando na pele e ajudando a reduzir a temperatura. No entanto, a umidade no ar dificulta essa evaporação, fazendo com que o calor seja mais intenso em ambientes úmidos do que em locais mais secos, mesmo com a mesma temperatura. >