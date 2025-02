MUITO QUENTE

Até quando vai durar a 'onda de calor' na Bahia?

Atuação de sistemas de alta pressão tem reduzido a quantidade de nuvens, permitindo maior incidência de radiação solar sobre o solo, o que ocasiona que as temperaturas subam ainda mais

Esther Morais

Publicado em 16 de fevereiro de 2025 às 13:25

Praia do Porto da Barra Crédito: Paula Fróes/CORREIO

As temperaturas elevadas e o calor devem persistir até o fim do mês de fevereiro na Bahia, é o que indica o serviço de meteorologia do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Mas qual o motivo deste calorão? E ele vai voltar? >

Essas temperaturas são típicas desta época do ano, já que é normal que o verão baiano registre valores mais altos, nesta semana, em particular, a atuação de sistemas de alta pressão tem reduzido a quantidade de nuvens, permitindo maior incidência de radiação solar sobre o solo, o que ocasiona que as temperaturas subam ainda mais. As temperaturas seguem sem maiores mudanças, apresentando máxima de 34°C e mínima de 24°C.>

Segundo a meteorologista do Inema, Cláudia Valéria, nas regiões onde o tempo permanece mais nublado e chuvoso —como o centro, oeste e sudoeste do estado—, as temperaturas não atingem os maiores valores registrados nesse período.>

“As áreas que costumam registrar os índices mais elevados incluem o Vale do São Francisco, o Nordeste baiano e toda a faixa leste, incluindo Salvador. A previsão indica a continuidade desse padrão de calor, não apenas nos próximos dias, com predomínio do sol em grande parte do estado, mas também ao longo de fevereiro, março e até a primeira quinzena de abril. Esse é o período que antecede o início do outono e o retorno das chuvas no setor leste da Bahia, o que tende a amenizar as temperaturas. Por enquanto, no entanto, a tendência é de calor persistente em praticamente todo o estado”, afirma Cláudia.>

A meteorologista também ressaltou que o mês de março ainda segue com temperaturas elevadas, pois o período chuvoso da faixa leste, especialmente em Salvador, Litoral Norte e Nordeste baiano, ainda não começou. >

“Além disso, grande parte da região semiárida também continua registrando temperaturas altas ao longo do mês. No entanto, por estarmos em um período de transição para a estação chuvosa no setor leste, algumas mudanças começam a acontecer”, acrescentou.>

Eventualmente, sistemas meteorológicos podem provocar chuvas, trazendo dias mais nublados e, consequentemente, uma leve redução nas temperaturas. Mas essa queda é temporária, pois, logo em seguida, os termômetros voltam a subir. Esse padrão de calor se mantém, pelo menos, até a primeira quinzena de abril.>

“O que vivemos hoje é resultado de anos de desmatamento, uso intensivo de combustíveis fósseis e outras ações que contribuem para as mudanças climáticas. Todos nós temos um papel nesse processo. Precisamos rever nossos hábitos, sair da teoria e aplicar na prática medidas que já são conhecidas e respaldadas pela ciência”, afirmou Cláudia.>