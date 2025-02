CLIMA

E agora? Brasil terá calor superior ao que o corpo humano suporta nos próximos dias

A previsão é que a onda de calor chegue ao país já na segunda-feira (17)

"O calor está insuportável!". A frase que é rotineira em quase todas as cidades do Brasil vai começar a ser cada vez mais literal. A aproximação de uma nova onda de calor vai fazer com que o Brasil e a expectativa dos meteorologistas é que até pelo menos o fim da próxima semana, a temperatura chegará a níveis superiores aos que o corpo humano é capaz de suportar.>

Em entrevista ao O Globo, o professor de biometeorologia da Universidade de São Paulo (USP) Fábio Gonçalves, um dos maiores especialistas do Brasil em conforto térmico, explicou que a tolerância ao calor varia de um indivíduo para outro, mas há um consenso que independentemente da idade e da boa saúde, qualquer pessoa começa a passar mal quando a temperatura do corpo ultrapassa 36,5 graus.>

Isso acontece porque quando a temperatura da cidade está acima da temperatura interna do corpo, o organismo precisa trabalhar mais para se manter em equilíbrio. "Com a temperatura igual ou superior a 37 graus com mais de 70% de umidade do ar, qualquer pessoa pode ter problemas de saúde", diz Gonçalves.>