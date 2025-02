CIÊNCIA & SAÚDE

Cheiro de barata? Gene determina quem sente e quem não sente; entenda

Pesquisa aponta que mutação genética influencia a percepção do odor do inseto

O segredo está no DNA — o nosso, não o delas, explica um estudo publicado no periódico Proceedings of the National Academy of Sciences e divulgado pela revista Galileu em 2019. A pesquisa indica que quem sente o cheiro de barata possui um gene responsável por codificar um quimiorreceptor que identifica a trimetilamina (TMA), substância também presente no odor de peixe em decomposição e comida estragada.>