SAÚDE

Risco de infecção: de arroz ao ovo, confira quais alimentos não devem ser requentados

Consumir alguns alimentos reaquecidos pode causar infecção alimentar, diarreias e até mesmo câncer

Confira a lista com cinco alimentos que são nocivos à saúde se consumido horas ou dias depois do preparo. >

1. Arroz

Se você cozinha o arroz e deixa fora da geladeira por horas, saiba que está acelerando a proliferação de bactérias. O arroz cozido, se deixado em temperatura ambiente por até quatro horas, pode desenvolver esporos de Bacillus cereus, bactéria resistente ao calor que causa intoxicação alimentar. Reaquecer o arroz não mata as bactérias. Os sintomas da contaminação por Bacillus cereus incluem vômitos, diarreia e cólicas abdominais. Ou seja, preparou o arroz, coloque o mais rápido possível na geladeira ou consuma após ficar pronto. >

2. Batata

O problema com as batatas não é o calor, mas deixá-las fora da geladeira por muito tempo. Deixá-las em temperatura ambiente por mais de duas horas leva à proliferação de Clostridium botulinum, principal causador do botulismo. >