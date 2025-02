ALTAS TEMPERATURAS

Entenda como o verão e o calor impactam as doenças neurológicas

Altas temperaturas intensificam sintomas de enxaqueca e esclerose múltipla, segundo neurologista

As ondas de calor prolongadas, cada vez mais comuns devido às mudanças climáticas, têm elevado o risco de crises em pacientes com condições neurológicas, como enxaqueca e esclerose múltipla (EM). De acordo com o Dr. Eduardo Cardoso, especialista em doenças neurodegenerativas na Clínica IBIS, entender essa relação é fundamental para o manejo adequado desses distúrbios. >