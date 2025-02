REALITY SHOW

Gracyanne Barbosa retorna ao BBB 25 em dinâmica inédita e participantes enfrentam punição grave

Os participantes não seguraram a emoção durante o ‘freeze’ e são penalizados com o 'Tá com Nada'

No entanto, a emoção tomou conta da casa e alguns participantes não conseguiram conter a animação diante da presença da musa. Como consequência da quebra de regras, todos, exceto Gracyanne, foram colocados no temido “Tá com Nada”, enfrentando restrições severas no cardápio alimentar. >