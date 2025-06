GRÁVIDOS

Zuza ou Benjamim? Veja os detalhes do chá revelação de Rafa Kalimann e Nattan

Casal preparou evento em fazenda luxuosa nesta terça-feira (10)

O filho de Rafa Kalimann e Nattan se chamará Zuza ou Benjamim? Com objetivo de descobrir a novidade, o casal reuniu a família em uma fazenda luxuosa na tarde desta terça-feira (10). Fotos dos preparativos já circulam nas redes sociais, mostrando as escolhas especiais para esses momentos: tons de branco, docinhos feitos pela família e até mesa de customização. >

"É menino ou menina?", escreveu a própria Rafa Kalimann ao compartilhar detalhes do evento. Nas fotos, o casarão aparece cheio de balões brancos e na área externa o local onde ocorrerá a revelação já aparece montado. No local da decoração, ss pombinhos posaram para fotos com a barriga da ex-BBB já em evidência. >

No Instagram, a futura mamãe também mostrou um cantinho especial onde os convidados poderão customizar bodys de bebê, além da mesa posta com capricho e da decoração da entrada do evento. A apresentadora já havia adiantado que a comemoração seria diferente: “Bem do nosso jeitinho mesmo.”>