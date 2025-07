INVESTIGAÇÃO ESTÁ EM ABERTO

Influenciadora é encontrada morta após resistir a proposta de casamento

Sumeera Rajput fazia sucesso no TikTok e tinha quase 60 mil seguidores

A influenciadora Sumera Rajput, que era considerada uma estrela em ascensão no TikTok, foi encontrada morta sob "circunstâncias suspeitas" em sua residência no distrito de Ghotki, na província de Sindh, no Paquistão. A criadora de conteúdo tinha mais de 58 mil seguidores e um milhão de curtidas na rede social.>