POLÊMICA

Ex-BBB ataca Preta Gil após morte da cantora: 'Não fez p**** nenhuma'

Adrilles Jorge detonou memória da artista e gerou revolta nas redes sociais

“Fiz uma pergunta que caíram de pau em cima de mim. O que a Preta Gil fez de relevante para a cultura brasileira? Com todo respeito à própria Preta Gil, que eu não acho que era má pessoa. [Não fez] p**** nenhuma. Ela não era uma grande cantora, não era uma grande artista... Tinha uma fortuna de R$ 400 milhões, que eu não sei de onde veio”, alfinetou, em participação no Barbacast.>

Vale citar que a fortuna de Preta é estimada entre R$ 20 milhões e R$ 30 milhões, de acordo com levantamento da Folha Econômica. O dinheiro é resultado de uma carreira diversificada, incluindo tanto a carreira na música quanto televisão, publicidade, eventos e investimentos, incluindo imóveis. Ela ainda era sócia da agência Mynd, a maior agência de influenciadores do Brasil, cujo faturamento gira em torno de R$ 350 milhões por ano. >

Filha de Gilberto Gil com Sandra Gadelha, a cantora buscou independência desde cedo. Ela iniciou sua trajetória profissional trabalhando na produção de eventos como o Prêmio Sharp e em camarotes de Carnaval. Também atuou no mercado publicitário, com passagem pela agência DM9, sob o comando de Nizan Guanaes, e teve passagem pela televisão.>