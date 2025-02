ALTAS TEMPERATURAS

Onda de calor se estende por mais 10 dias no Brasil; veja áreas afetadas

Temperaturas ficarão até 7°C acima da média

Esther Morais

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 06:40

Calorão vai afetar maior parte do Brasil Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

A onda de calor que já atua no Brasil deve persistir e se intensificar nos próximos dias. A previsão é que o fenômeno se estenda até 24 de fevereiro e atinja, sobretudo, estados do Centro-Oeste e Sudeste. >

As áreas mais afetadas estão no Mato Grosso do Sul, Goiás e no Distrito Federal, onde as temperaturas podem subir entre 5°C e 7°C acima da média por cinco dias consecutivos, configurando uma onda de calor. O alerta também atinge parte de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia (confira as localidades vermelhas no mapa abaixo). >

Em outras zonas não haverá o evento climático, mas o calor será intenso, com temperaturas elevadas entre 3°C e 5°C acima da média. O Rio Grande do Sul, por exemplo, foi o mais afetado pelo clima no início do mês, mas agora já saiu do alerta intenso de calor. Já a Bahia tem áreas sob a onda, como oeste, sudoeste e norte do estado, e outras apenas em calor acima da média. O litoral baiano não consta no aviso. >

Mapa do calor no Brasil mostra áreas afetadas Crédito: Climatempo

Qual será o pico do calor?

O início da onda de calor não acontece de forma homogênea em todas as regiões. Algumas áreas aquecem mais rápido do que outras, influenciadas pela geografia local e pelas diferenças climáticas regionais. No entanto, ao longo da próxima semana, a tendência é de uma elevação mais generalizada das temperaturas em todas as áreas afetadas.>

Vai chover?