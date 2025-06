CULTURA POP

Os Simpsons mata Marge em episódio final e revolta fãs: 'Coitada'

Último episódio da 36ª temporada não agradou com personagem principal aparecendo morta

No episódio que se passa no futuro, alguns anos à frente do tempo atual da série, os familiares aparecem no funeral de Marge. Homer, seu marido, está inconsolável ao lado dos filhos, Bart e Lisa. A partir deste momento, Marge continua surgindo ao longo do programa, mas em forma de espírito. >