FRIO OU CALOR?

Cidades baianas registram temperaturas abaixo dos 20ºC em pleno verão; veja

Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, registrou mínima de 15,5º C,

Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 15:55

Luís Eduardo Magalhães Crédito: Divulgação

Se em Salvador o verão é marcado por altas temperaturas, no interior da Bahia, é um pouco diferente. Apesar do calorão, algumas cidades baianas têm registrado temperaturas abaixo dos 20º C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). >

Uma delas é Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, que registrou mínima de 15,5º C, nessa quinta-feira (6). Ela ficou entre as 10 menores temperaturas do país. A cidade vizinha, Barreiras, também registrou baixa temperatura, 15,7º C.>

Em Lençóis, na Chapada Diamantina, a temperatura também caiu, chegando a 16,5º C. Vitória da Conquista e Correntina marcaram também 16,5º C e 16,6º C, respectivamente. Já em Formosa do Rio de Preto, o termômetro registrou 17,9º C.>

Em contrapartida, as mesmas cidades também registram altas temperaturas. Formosa do Rio Preto chegou a 33,6º C nesta sexta-feira (7). Já Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras registraram temperatura máxima de 31,9º C.>