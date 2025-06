CONHEÇA

Projetos inovadores de estudantes baianos são premiados por rede internacional

Projetos de jovens oferecem soluções para suas comunidades sobre questões de educação, saúde e meio ambiente

Maysa Polcri

Publicado em 24 de junho de 2025 às 19:35

Jovens foram premiados durante o Festival LED, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

Sete estudantes baianos tiveram suas ideias reconhecidas pela Ashoka - maior rede mundial de seleção de projetos de impacto social desenvolvidos por jovens para suas comunidades. Os alunos foram consagrados como Jovens Transformadores Ashoka 2025. Ao todo, a rede premiou 24 jovens entre 15 e 20 anos, de 10 estados brasileiros, reunidos com o mesmo propósito: transformar o mundo em um lugar mais justo, inclusivo e sustentável. >

Entre os jovens baianos reconhecidos estão José Cássio Alves, de Teixeira de Freitas, criador do Pulso Jovem, campanha que incentiva a doação de sangue entre adolescentes no extremo sul da Bahia. Outra iniciativa laureada foi o projeto “Amar é Doar”, de Matheus Pereira dos Santos, de Guanambi, que mobiliza a doação de sangue com campanhas educativas nas escolas e caravanas até os hemocentros.>

Além deles, também recebeu o prêmio a baiana Giovana Ramalho, fundadora da Associação de Apoio à Saúde do Atleta (AASA), organização que oferece apoio médico e educacional a jovens atletas de baixa renda. Mais jovem brasileira a receber o prêmio Best Delegate no modelo da ONU de Harvard, Giovana usou sua experiência para criar a primeira iniciativa liderada por jovens atletas no Brasil.>

Educação

O projeto Mãos Mágicas, do jovem de Itabuna, Igor Bastos Silva, que ensina Libras de forma lúdica a crianças, promovendo inclusão desde cedo, foi uma das iniciativas reconhecidas na área da educação. Em parceria com pesquisadores como Juli Beltrame, do Harvard Lab, a iniciativa Mãos Mágicas está testando ferramentas de inteligência artificial que ajudam crianças a identificarem objetos e seus sinais correspondentes.>

Também foram nomeados Jovens Transformadores Felipe Bandeira, criador de grêmio estudantil, em Candiba, para promover protagonismo juvenil e democratizar a gestão escolar, e Yasmin de Moraes, líder jovem em Eunápolis, onde fundou a Life Change, projeto de mentorias gratuitas sobre oportunidades acadêmicas, intercâmbios e competições científicas que já impactou mais de 10 mil jovens em todo Brasil.>

Iniciativa desenvolvida por Sabrina de Queiroz Leite, de Ibotirama, o projeto Filhas de Gaia promove educação ambiental e gestão de resíduos sólidos em escolas públicas com métodos criativos, como o desenvolvimento de um aplicativo educativo sobre descarte correto de resíduos, oficinas, jogos didáticos e ações práticas como instalação de composteiras e parcerias com centros de reciclagem.>

O prêmio

Todos os Jovens Transformadores Ashoka estiveram no Rio de Janeiro e foram reconhecidos, no dia 13 de junho, em cerimônia durante o Festival LED (Luz na Educação) apresentado pela atriz Ana Hikari, que também conduziu uma sessão onde os jovens apresentaram seus projetos e experiências. >