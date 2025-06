COLUNA BRUNO WENDEL

Major da PM é flagrado agredindo a própria mãe; veja vídeo

O episódio aconteceu em Belém

Um vídeo polêmico envolvendo um major da Polícia Militar do Pará está causando revolta nas redes sociais. Nas imagens, José Rogério da Silva Holanda aparece agredindo verbal e fisicamente a própria mãe em uma discussão dentro de casa, no bairro da Pedreira, em Belém. >

No vídeo, o major, exaltado, grita com a mãe e faz ameaças. "Quem filma a polícia é vagabundo. Vai me filmar? Vai me filmar? Vou jogar esse caralh* na piscina. Vai filmar polícia? Vai te f*der", diz o policial, após a agressão à mãe, que mesmo assim continuar a filmar o comportamento dele. "Respeita a tua mãe", diz o pai incrédulo com a atitude do filho. >