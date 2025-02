CLIMA

Onda de calor terá temperaturas de até 40 ºC; veja como fica a Bahia

Climatempo faz alerta para altas temperaturas no estado

Maysa Polcri

Publicado em 9 de fevereiro de 2025 às 19:44

Termômetro chega a marcar 40 graus em meio a forte onda de calor Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A onda de calor que atua na região Sul do Brasil deve permanecer ativa até quarta-feira (12). A partir daí, uma nova onda está prevista para aumentar as temperaturas de estados do Sudeste e Nordeste, inclusive a Bahia, até terça-feira (18). O alerta foi feito pela Climatempo neste domingo (9). >

Entre os dias 12 e 18 deste mês, os termômetros devem marcar 40 ºC em áreas do oeste baiano, além das regiões do Vale do São Francisco e na região de sertão entre Bahia, Pernambuco e Piauí. Nesses locais, a expectativa é que as temperaturas fiquem entre 5 ºC e 7 ºC acima da média. >

Também estão na rota da nova onda de calor o Rio de Janeiro e o noroeste de Minas Gerais. >

Climatempo alerta para nova onda de calor Crédito: Divulgação

Não entram na classificação de onda de calor, além de Salvador, capitais como Florianópolis, Curitiba e Brasília. De acordo com a Climatempo, todas elas terão uma semana com temperaturas elevadas com cerca de 3 ºC a 5 °C acima da média climatológica prevista para fevereiro. O cenário não configura onda de calor. >