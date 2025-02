CLIMA

La Niña: quais serão os efeitos do fenômeno para o país neste ano?

Resfriamento das águas do Pacífico causa efeitos no Brasil

O planeta está sob efeito do La Niña - fenômeno que consiste no resfriamento anômalo das águas do oceano Pacífico. O anúncio foi feito pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), instituição ligada ao governo estadunidense, em janeiro. Mas você sabe quais serão os impactos para o Brasil em 2025? >