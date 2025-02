EXTREMO OESTE

Oito cidades baianas estão sob alerta de chuvas intensas, diz Inmet

Aviso foi emitido na manhã deste domingo (9)

Oito municípios do extremo oeste da Bahia estão sob alerta amarelo de chuvas intensas. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na manhã deste domingo (9), e tem previsão de permanecer até às 10 horas de segunda-feira (10). >

As cidades baianas incluídas no alerta são: Barreiras, Cocos, Correntina, Formosa do Rio Preto, Jaborandi, Luís Eduardo Magalhães, Riachão das Neves e São Desidério. >