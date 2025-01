TEMPO

Cidade baiana foi a que mais choveu em 24h no Brasil, aponta Inmet

Segundo o instituto, choveu 112,2mm na cidade baiana

Carol Neves

Publicado em 12 de janeiro de 2025 às 10:25

Amargosa vista de cima Crédito: Edson Andrade/Divulgação

Amargosa, na Bahia, registrou o maior acumulado de chuvas em 24 horas no Brasil, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com 112,2 mm no sábado (11). O município baiano liderou o ranking de precipitações, superando outras cidades que também figuram entre as 20 com maiores índices de chuva no país. A informação é do Alô Alô Bahia.

Outras localidades da Bahia aparecem na lista, com Cruz das Almas registrando 49,8 mm, Caravelas com 47 mm, Ilhéus com 37,8 mm e Salvador com 30,8 mm.

Devido às chuvas intensas, grande parte do estado está em alerta laranja, o que indica riscos elevados. O Inmet alerta para precipitações que podem variar entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm por dia, além da possibilidade de ventos fortes, entre 60 e 100 km/h. A previsão também aponta para riscos de alagamentos, queda de galhos de árvores, corte de energia elétrica e descargas elétricas.

O alerta abrange diversas regiões da Bahia, incluindo Centro-Sul, Vale São-Franciscano, Nordeste, Sul e Centro-Norte baiano, entre outras áreas do estado e do país.

Salvador

De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), nos últimos dois dias foram registrados acumulados de precipitação superiores a 120 mm, um valor bem acima da média climatológica de 79,9 mm esperada para o mês de janeiro.

Os maiores índices de chuva foram observados em locais como a Ilha de Bom Jesus dos Passos, com 123,6 mm; Ilha dos Frades, com 92,88 mm; e Itapuã, com 89,0 mm. O Cemadec informou que as fortes chuvas são provocadas pela formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sobre a cidade.