TEMPO FECHOU

Em 12 dias, Salvador supera média de chuva prevista para todo o mês de janeiro

Ilha de Bom Jesus dos Passos acumula mais chuvas na capital

A chuva deste fim de semana é causada pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). A previsão para este domingo é de céu nublado com chuvas moderadas, por vezes fortes, acompanhadas de raios e trovoadas, a qualquer hora do dia.

As áreas afetadas pelo alerta são: Centro Sul Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia, Sudeste Paraense, Ocidental do Tocantins, Nordeste Baiano, Sudeste Piauiense, Centro-Sul Mato-grossense, São Francisco Pernambucano, Centro-Norte Piauiense, Nordeste Mato-grossense, Sertão Alagoano, Centro Norte Baiano, Norte de Minas, Sertões Cearenses, Sul Baiano, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Norte Goiano, Sul Maranhense, Sudoeste Piauiense, Oeste Maranhense, Metropolitana de Salvador, Leste Sergipano, Extremo Oeste Baiano, Agreste Sergipano, Agreste Alagoano, Sudoeste Mato-grossense, Sul Cearense, Sertão Pernambucano, Nordeste Paraense, Leste Maranhense, Centro Maranhense, Baixo Amazonas, Vale do Mucuri, Sudeste Mato-grossense, Sertão Sergipano, Leste Alagoano, Leste Goiano, Agreste Pernambucano, Noroeste Goiano, Marajó, Madeira-Guaporé.