Ventos e trovões: Salvador continua com tempo chuvoso neste domingo

A capital baiana deve entrar nova semana debaixo de água

Carol Neves

Publicado em 12 de janeiro de 2025 às 08:29

Chuvas Crédito: Marina Silva/CORREIO

O tempo chuvoso vai continuar em Salvador ao longo deste domingo (12). A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que a cidade vai ter ventos fracos ao longo do dia, com temperatura variando entre 25ºC e 31ºC. A umidade relativa do ar pode chegar a 95%.

As chuvas intercaladas por trovoadas isoladas seguirão ao longo do dia. A previsão não é muito diferente para os próximos dias. Ao longo da semana, a tendência é de que a umidade do ar continue elevada, com chuvas frequentes e temperaturas mais amenas. A população deve ficar atenta a possíveis alagamentos e a instabilidade do tempo. Confira:

Segunda-feira (13/01): O dia será de céu nublado com chuvas intercaladas por períodos de maior nebulosidade. A umidade relativa do ar ficará elevada, com temperaturas variando entre 25°C e 30°C.

Terça-feira (14/01): A previsão é de mais chuvas, com possibilidade de trovoadas isoladas. A mínima ficará em torno de 25°C e a máxima poderá alcançar 31°C.

Quarta-feira (15/01): A capital baiana seguirá com tempo nublado, com pancadas de chuva em vários momentos do dia. As temperaturas deverão oscilar entre 24°C e 30°C.

Quinta-feira (16/01): O clima deverá continuar chuvoso, com possibilidade de chuvas fortes em algumas áreas. A mínima ficará em 24°C, e a máxima pode chegar a 30°C.

Sexta-feira (17/01): O tempo permanece instável, com chuvas durante todo o dia e temperaturas entre 24°C e 29°C.

Apesar da chuva constante desde ontem, Salvador registrou apenas duas ocorrências, ambas de ameaças de desabamento, uma no bairro da Liberdade e outra na região do Subúrbio/Ilhas, de acordo com boletim da Defesa Civil da cidade (Codesal).

Na Bahia, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec) informou que, até as 18h de sábado (11), foram registradas ocorrências em 37 municípios, a maioria relacionadas a alagamentos. Em Jaguaquara, os efeitos das chuvas causaram danos significativos, deixando pessoas desalojadas e desabrigadas, além de um ferido.