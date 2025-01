GRANDE PERIGO

Chuva começa a se espalhar pela Bahia nesta quinta (9); previsão é de trovoadas

Tempo chuvoso deve durar até a próxima terça (14)

Em Salvador, as chuvas fortes começam na sexta-feira (10) e seguem com intensidade no fim de semana, segundo a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Cláudia Valéria. O órgão monitora a situação. Já há áreas do estado sob alerta vermelho - significa grande perigo -, laranja e amarelo.