FRENTE FRIA

Inmet emite aviso de chuvas intensas para toda a Bahia

Tempo chuvoso já atinge cidades do Oeste baiano e Vale do São Francisco, mas ainda deve se espalhar nos próximos dias

Prepara o guarda-chuva que tem frente fria aí e é para toda a Bahia. O fenômeno atinge desde domingo (5) cidades nas regiões Extremo-Oeste, Sul, Norte e Vale do São Francisco, mas a previsão é que, ao decorrer da semana, se espalhe para o resto do estado.

Em Salvador, as chuvas intensas devem cair no fim de semana, segundo a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Cláudia Valéria.