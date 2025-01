IMPREVISTO

Chuvas e ventos fortes derrubam palco de festa na Bahia e show é cancelado

Prefeito comunicou cancelamento através das redes sociais

O palco de uma festa no município de Sátiro Dias, na Bahia, foi derrubado pelo mau tempo. O evento, que celebraria Bom Jesus do Bom Pastor, aconteceria no sábado (11), no povoado de Bela Vista, e precisou ser cancelado.