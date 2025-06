HAJA FORRÓ

São João: veja a programação gratuita em Salvador neste fim de semana

O CORREIO reuniu festas em espaços abertos e fechados, e com atrações para adultos e crianças para quem vai curtir o arrasta-pé na capital

Monique Lobo

Publicado em 21 de junho de 2025 às 08:00

São João no Parque de Exposições Crédito: Philipe Sampaio/Divulgação GOV BA

Se você não pegou o caminho da roça neste São João, saiba que não faltam opções para curtir os festejos juninos na capital baiana, neste final de semana, sem gastar R$ 1. A cidade que está em clima de arrasta-pé desde o dia 13, ainda tem lenha para queimar nos próximos dias. >

E tem para todos os gostos: festas em espaços abertos e fechados, e com atrações para adultos e crianças. Tem ainda uma variedade de gêneros musicais que vai do forró ao pagode, e do sertanejo ao axé. >

O Centro de Salvador, que já estava fervendo com uma programação que movimentou a Praça Municipal, os largos Pedro Archanjo e Quincas Berro D’Água e a Praça das Artes, segue quente com shows no Largo do Pelourinho. Por lá, a festa sempre começa às 17h30. No sábado (21) e domingo (22), nomes como Virgílio, Adelmo Casé e Adelmário Coelho comandam o “dois pra lá, dois pra cá”. >

Os festejos em Paripe, no Subúrbio Ferroviário, começam justamente neste sábado, na praça principal do bairro. Por lá, sobem ao palco nomes de peso do forró como Solange Almeida e Natanzinho Lima. Mas, não é só isso, neste final de semana tem ainda Bell Marques, Manu Bahtidão e Israel e Rodolffo. A entrada também é gratuita e as apresentações começam sempre a partir das 17h. >

Solange Almeida e Natanzinho Lima, por sinal, vão fazer uma jornada dupla, porque eles também vão se apresentar no Parque de Exposições, na Avenida Paralela, neste sábado. Por lá, mais de 50 atrações vão passar pelo palco principal. Só neste final de semana serão 16 atrações. O portão sempre abre às 16h e os shows começam às 17h. A entrada está sujeita à lotação do espaço.>

E para chegar lá sem dor de cabeça, o metrô de Salvador vai funcionar em esquema especial. Até 23h59 de terça-feira (24), o metrô vai funcionar ininterruptamente (24h) e com reforço no atendimento. Durante a madrugada (0h às 5h), o embarque será permitido apenas nas estações Acesso Norte e Mussurunga. As demais estações do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas funcionarão exclusivamente para desembarque, exceto a Estação CAB.>

E os pequenos também vão poder curtir uma programação especial. Neste sábado e domingo, o Parque Costa Azul, na orla da cidade, vai virar um verdadeiro arraiá. Vai ter quadrilha, atrações musicais, oficina criativa, pintura, contação de história e recreação. Quem for, vai encontrar Tio Paulinho e o grupo Canela Fina. A festa para as crianças também é gratuita e começa sempre às 10h. >

Confira as programações completas para este final de semana:>

Largo do Pelourinho (a partir das 17h30):>

Sábado (21)>

Mestrinho>

Virgílio>

Gatinha Manhosa>

Fábio Carneirinho>

Domingo (22)>

Adelmo Casé>

Adelmário Coelho>

Ávine Vinny>

Paripe (a partir das 17h):>

Sábado (21)>

Forrozão da Sapekkinha>

Nuzio Medeiros>

Natanzinho Lima>

Solange Almeida>

Tayná Agazzi>

Forró Saborear>

Me Siga>

Domingo (22)>

Menina Forrozeira>

Vitêra>

Matheus Fernandes>

Israel e Rodolffo>

Bell Marques>

Mikael Santos>

Péricles & Leonardo>

Parque de Exposições (portão abre às 16h e shows a partir das 17h):>

Sábado (21)>

Tio Mané>

Dan Valente>

Filomena Bagaceira>

Tony Salles>

Natanzinho Lima>

Solange Almeida>

Belo>

Nuzio Medeiros>

Tayná Agazzi>

Domingo (22)>

Marquinhos Navais>

Papazoni>

Tayrone>

Mikael Santos>

Léo Santana>

Gustavo Mioto>

Timbalada>

Pagod'Art>

Tarcísio do Acordeon>

Parque Costa Azul (a partir das 10h):>

Sábado (21)>

10h Pinturinha Turma da Lara>

10h Contação de História com Thais Bomfim>

13h30 Quadrilha Mirim Forró do Luar>

14h Oficina Criativa Turma da Lara>

15h Arraiá do Tio Paulinho >

16h30 Recreação Junina Universo Mágico>

17h Forró do Musiclauns>

Domingo (22)>

10h Pinturinha Turma da Lara>

10h Brincadeira Musical com Danilo Ramos>

13h30 Quadrilha Mirim Forró do Luar>

14h Oficina Criativa Turma da Lara>

15h Arraiá do Stripulia >

16h30 Recreação Junina com Van>