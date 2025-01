HAJA ÁGUA

Em 48h, chove mais que o esperado para todo mês de janeiro em Salvador

Previsão aponta que chuvas continuam pelo menos até quarta

Carol Neves

Publicado em 12 de janeiro de 2025 às 13:06

Chuvas Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Salvador amanheceu neste domingo (12) com mais um dia de chuvas intensas, que têm afetado a capital baiana desde o início do final de semana. De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), nos últimos dois dias foram registrados acumulados de precipitação superiores a 120 mm, um valor bem acima da média climatológica de 79,9 mm esperada para o mês de janeiro.

Os maiores índices de chuva foram observados em locais como a Ilha de Bom Jesus dos Passos, com 123,6 mm; Ilha dos Frades, com 92,88 mm; e Itapuã, com 89,0 mm. O Cemadec informou que as fortes chuvas são provocadas pela formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sobre a cidade.

Sosthenes Macêdo, diretor-geral da Codesal, alertou a população sobre a importância de estar atenta a sinais de risco. “A madrugada foi de muita chuva em Salvador e as primeiras horas deste domingo também. O solo já está encharcado, e pedimos que fiquem atentos. Se perceberem qualquer sinal de risco, afastem-se imediatamente e liguem para o 199”, recomendou.

Macêdo também destacou que as equipes de contingência da Codesal, compostas por engenheiros, arquitetos e geólogos, estão em campo realizando vistorias. “Continuamos monitorando as condições meteorológicas e analisando a previsão para orientar a população adequadamente. Em caso de risco, não se arrisque, ligue para o 199 e aguarde a intervenção da Codesal”, acrescentou.

Nas últimas 48 horas, o número de solicitações ao serviço de emergência foi de 80, com 29 casos relacionados a ameaças de desabamento e 28 de deslizamentos de terra.

Previsão do tempo

Entre este domingo (12) e terça-feira (14), a previsão é de céu nublado com chuvas moderadas, podendo ser fortes em alguns momentos, acompanhadas de raios e trovoadas, a qualquer hora do dia. Para quarta-feira (15), o tempo deve permanecer nublado a parcialmente nublado, com chuvas moderadas durante o dia.