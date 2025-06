EDUCAÇÃO

Edital para contratação de professores para rede pública tem vagas com remuneração de R$ 3,2 mil

O processo seletivo simplificado oferta 1.906 para lecionar na Educação Básica por meio do Reda

Monique Lobo

Publicado em 18 de junho de 2025 às 18:48

Remuneração é de R$ 3,2 mil Crédito: Amanda Chung/Divulgação

As inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de 1.906 professores da Educação Básica, por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), abrem no dia 30 deste mês e seguem até o dia 20 de julho. O edital de abertura das inscrições foi publicado nesta quarta-feira (18) pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC). >

O documento n° 13/2025 prevê oportunidades em todas as modalidades, incluindo, pela primeira vez, vagas exclusivas para a Educação do Campo.>

As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente, pela internet no site do processo seletivo. Para se inscrever é preciso ter licenciatura plena na área de atuação e estar disponível no Portal da Educação, com todos os requisitos e orientações para o processo.>

Seleção>

O processo seletivo será em etapa única, com aplicação de uma prova objetiva, prevista para 14 de setembro deste ano. Os profissionais aprovados terão contrato de 36 meses, prorrogável por igual período, com carga horária de 20 horas semanais. A remuneração total será de R$ 3.256,70, somando vencimento básico e gratificação de função.>