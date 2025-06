OPORTUNIDADE

Ministério Público lança edital de concurso com salários de até R$ 10,3 mil; veja vagas

Oportunidades são para cadastro reserva de analista jurídico

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) lançou um edital de concurso que tem oportunidades para formação de cadastro de reserva no cargo de analista jurídico, que precisa de formação em nível superior. De acordo com o lançamento, o salário é de R$ 10.370,42, sendo R$ 4.527,78 de vencimento básico e R$ 5.842,64 de gratificação de promotoria. >