DE OLHO NA POSTURA

Médico ensina 3 exercícios simples para melhorar dor nas costas

Dicas são válidas para quem passa o dia todo sentado

Muita gente passa boa parte do dia na frente do computador, sentado por horas, com pouca ou nenhuma movimentação. Esse hábito, comum em rotinas de trabalho e estudo, costuma causar dores nas costas, no pescoço e nos ombros, além de prejudicar a respiração, a circulação e a postura corporal. >