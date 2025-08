BACIA DE SANTOS

BP anuncia maior descoberta de petróleo no Brasil em 25 anos

O poço está localizado no bloco Bumerangue, onde a BP possui 100% dos direitos de exploração

A petroleira BP anunciou nesta segunda-feira ter encontrado sua maior reserva de petróleo e gás natural em um quarto de século. A descoberta foi feita em águas profundas na Bacia de Santos, a cerca de 404 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, em uma área pertencente à camada do pré-sal. >

O poço está localizado no bloco Bumerangue, onde a BP possui 100% dos direitos de exploração. A gestão do contrato de partilha de produção fica sob responsabilidade da estatal brasileira PPSA (Pré-Sal Petróleo SA). A empresa britânica adquiriu o bloco em 2022.>

Segundo a BP, os primeiros resultados das amostras extraídas da reserva indicam alta presença de dióxido de carbono. No entanto, análises laboratoriais adicionais ainda serão feitas para detalhar o potencial econômico e técnico da jazida.>

A notícia teve impacto imediato no mercado financeiro: as ações da BP subiram 1,4% na Bolsa de Londres. A companhia está programada para divulgar seus resultados financeiros do segundo trimestre nesta terça-feira.>