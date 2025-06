OPORTUNIDADE

Salários de até R$ 26,8 mil: inscrições para concurso da PF terminam nesta terça (17)

Há oportunidades para os cargos de delegado, perito criminal, agente, escrivão e papiloscopista

As inscrições para o concurso da Polícia Federal, com mil vagas abertas e salários de até R$ 26,8 mil, terminam nesta terça-feira (17). Há oportunidades para os cargos de delegado, perito criminal, agente, escrivão e papiloscopista.>

Inicialmente, o prazo se encerraria nesta sexta-feira. Com o estendimento, os interessados terão até 18h de terça-feira (17) para realizar a inscrição, que acontece pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a banca organizadora do concurso. >

As vagas estão distribuídas da seguinte maneira: 120 vagas para delegado, 69 para perito criminal, 630 para agente, 160 para escrivães e 21 para papiloscopistas. Para participar do processo seletivo, o candidato precisa ter curso superior.>

A remuneração inicial para delegado e perito criminal, em todas as especialidades, é de R$ 26.800. Já os cargos de escrivão, agente e papiloscopista contam com salário de R$ 14.164,81.>

A primeira etapa do concurso público destina-se à admissão à matrícula no Curso de Formação Profissional e abrangerá as seguintes fases, de responsabilidade do Cebraspe: prova objetiva, prova discursiva, exame de aptidão física, avaliação médica, prova oral, avaliação psicológica, avaliação de títulos e investigação social.>