PERIGO POTENCIAL

Inmet emite alerta de chuvas e ventos intensos para Salvador e mais 125 cidades baianas

Aviso vale para maior parte do litoral do estado

Saiba as cidades em alerta de chuva

As cidades sob alerta são: Abaré, Acajutiba, Adustina, Água Fria, Aiquara, Alagoinhas, Almadina, Amargosa, Amélia Rodrigues, Anguera, Antas, Antônio Cardoso, Aporá, Apuarema, Araçás, Araci, Aramari, Arataca, Aratuípe, Aurelino Leal, Barra do Rocha, Barro Preto, Belmonte, Biritinga, Boa Nova, Brejões, Buerarema, Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Cairu, Camacan, Camaçari, Camamu, Canavieiras, Candeal, Candeias, Cardeal da Silva, Casa Nova, Castro Alves, Catu, Chorrochó, Cícero Dantas, Cipó, Coaraci, Conceição da Feira, Conceição do Almeida, Conceição do Jacuípe, Conde, Coração de Maria, Coronel João Sá, Cravolândia, Crisópolis, Cruz das Almas, Curaçá, Dário Meira, Dias d'Ávila, Dom Macedo Costa, Elísio Medrado, Entre Rios, Esplanada, Eunápolis, Fátima, Feira de Santana, Firmino Alves, Floresta Azul, Gandu e Glória.>