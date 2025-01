QUE CALOR!

Acima de 38ºC, duas cidades baianas estão entre as 10 mais quentes do Brasil; veja ranking

Salvador não entra na lista, mas chegou a bater 35ºC no sábado (4)

Duas cidades baianas superaram 38ºC e estão entre as 10 mais quentes no Brasil, conforme ranking do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ambas no Vale do São Francisco, Barra ocupa o terceiro lugar, com 39.1ºC, e Ibotirama está em décimo, com 38.5ºC. Os dados são referentes aos registros de temperatura do último sábado (4).