ALTAS TEMPERATURAS

Que calor! Salvador chega a 34,9ºC durante o Verão

Semana terá tempo nublado na capital baiana

O Verão em Salvador segue com altas temperaturas. Na terça-feira (7), a capital baiana chegou a bater 34,9ºC - superior ao esperado para a semana, cuja previsão média tem mínima de 24°C e máxima de 34°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. No último domingo (5), a cidade bateu recorde e registrou 35°C.

O alerta acontece em meio à chegada de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) na região . Trata-se de uma faixa de nebulosidade que costuma atuar na Bahia durante o Verão e a média de duração é entre quatro a dez dias. A ZCAS é composta por uma frente fria, junto com outros sistemas atmosféricos.

No ranking de calor, Porto Murtinho (MS) teve a maior temperatura do ano nas últimas 24h, com registro de 40.1°C. Em sequência, aparece Água Clara (MS), com 38.7°C, e Pão de Açúcar (AL), 38.2°C. Nenhum município baiano aparece entre os 10 mais quentes do país.