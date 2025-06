RIO DE JANEIRO

‘Faria tudo de novo’, diz adolescente que matou pais e irmão de três anos

Namorada virtual do garoto prestou depoimento no Mato Grosso

Yan Inácio

Publicado em 26 de junho de 2025 às 18:52

Adolescente e irmão mais novo Crédito: Reprodução/redes sociais

O adolescente de 14 anos que confessou ter matado o pai, a mãe e o irmão de três anos disse, em depoimento à polícia, que “faria tudo de novo”. Segundo a polícia, o adolescente não demonstrou arrependimento e contou detalhes sobre o assassinato de toda sua família. >

O garoto dormia no quarto dos pais por causa do ar-condicionado e para se manter acordado, ingeriu um pré-treino antes de cometer os crimes. O adolescente teria, então, pegado a arma do pai, escondida embaixo do colchão, atirado na cabeça do pai e da mãe, e depois, no pescoço do irmão.>

"Ele foi muito espontâneo ao relatar os fatos. É frio, sem remorso. Quando perguntado se se arrependia, disse que não e que faria tudo de novo. Há indícios de psicopatia. Pode ter planejado tudo ou ser extremamente inteligente", afirmou o delegado Carlos Augusto Guimarães, titular da 143ª Delegacia, responsável pela investigação. Ainda não há indícios de que o garoto tenha pesquisado como cometer os assassinatos.>

Apesar disso, os policiais encontraram no celular do garoto uma pesquisa com os termos “como receber FGTS de falecido”. Em depoimento, porém, ele afirmou que a busca foi feita após os assassinatos, o que pode descartar a premeditação.>

Outra linha de investigação aponta para um possível conflito familiar relacionado a um namoro virtual. O adolescente mantinha um relacionamento com uma jovem de 15 anos de Mato Grosso, mas a família não permitia que ele viajasse para encontrá-la. Durante a perícia, foi localizada uma bolsa de viagem pronta, contendo os celulares das vítimas.>

"Ele não deu muitos detalhes sobre a namorada, mas disse que se conheceram em jogos online. Tudo indica que ele ficou insatisfeito com a proibição dos pais", explicou o delegado.>

O caso foi encaminhado ao Ministério Público, que indicou a internação do adolescente nesta quinta-feira (26). As investigações seguem para esclarecer os detalhes do crime. A namorada virtual do adolescente prestou depoimento acompanhada da mãe na delegacia de Água Boa, no Mato Grosso.>