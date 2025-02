ONDA DE CALOR

Sensação térmica no Brasil pode passar de 70ºC; entenda cálculo

Metodologia combina temperatura e umidade relativa do ar

Tharsila Prates

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 21:22

Calorão em Salvador Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

Com o anúncio da onda de calor que atingirá vários estados brasileiros até o dia 21 deste mês, a sensação térmica também poderá bater números recordes e alcançar incríveis 70ºC ou mais. Nesta terça-feira (11), por exemplo, Porto Alegre (RS) registrou temperatura máxima de 40ºC, com alta umidade do ar: 95%. A combinação desses dois elementos permite projetar uma sensação de 73ºC.>

Em uma publicação de 2019, o grupo Climatologia Aplicada, vinculado à Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (USP), apresentou um modelo (veja tabela a seguir) em que é possível realizar esse cálculo. Na coluna vertical da extrema esquerda estão os valores de temperaturas em grau Celsius. Na coluna horizontal superior, estão os valores da umidade. Para saber a sensação térmica, basta relacionar as duas colunas, tendo as informações sobre a temperatura e a umidade da sua região.>

O Heat Index ou Índice de Calor, que considera o efeito da umidade sobre a temperatura Crédito: Reprodução

Em Salvador, que não está em alerta para a onda de calor, a máxima desta terça foi estimada em 34ºC, com umidade de 84%, o que, pela tabela, dá uma sensação térmica de cerca de 50ºC.>

O artigo destaca que, quanto maior a umidade e a temperatura do ar, maior a sensação térmica, pois com o ar saturado de água é mais difícil acontecer a sudação, responsável por “esfriar” o nosso corpo. Esse modelo, chamado de Heat Index ou Índice de Calor, é muito utilizado para analisar períodos quentes, como a época do verão, quando a temperatura do ar alcança os valores máximos e a umidade relativa do ar permanece alta, durante boa parte da estação.>

Mas o grupo ressalta que a sensação térmica pode ser calculada de diversas maneiras, dependendo das condições momentâneas de tempo e não existe um modelo que seja universal ou definitivo. Outros modelos consideram ainda a radiação, a velocidade e direção do vento, além de características fisiológicas e metabólicas de cada indivíduo.>

O que explica a onda de calor>

Por que a onda de calor vai acontecer no país? A meteorologista Josélia Pegorim, do Climatempo, explica: "Nós vamos ter a intensificação de um sistema de alta pressão atmosférica sobre o Brasil. Ele começa a avançar sobre a região Sudeste e vai ter efeito também em áreas da região Centro-Oeste do país. Nesse período, as poucas e eventuais frentes frias que avançarem pela costa brasileira vão ser muito oceânicas e não terão força para injetar algum ar frio", afirma.>

Nas áreas em vermelho do mapa (abaixo), que incluem a Bahia, as temperaturas ficarão de 5ºC a 7ºC acima da média para essa época do ano, que já é naturalmente mais quente.>

Climatempo alerta para nova onda de calor Crédito: Divulgação