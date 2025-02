CLIMA

Início das aulas da rede estadual é suspenso por onda de calor no RS, e governo recorre

Rio Grande do Sul enfrenta altas temperaturas

Maysa Polcri

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 10:36

Onda de calor deve atingir a Bahia Crédito: Fernanda Frazão/Agência Brasil

A Justiça do Rio Grande do Sul (RS) atendeu ao pedido do sindicato dos professores estaduais para adiar o início das aulas na rede, que estava marcado para esta segunda-feira (10). O Climatempo prevê temperaturas de até 40 ºC em cidades do estado, inclusive na capital Porto Alegre. O governo do RS recorreu da decisão. >

A decisão liminar suspendeu o retorno das aulas presenciais até que o estado comprove a segurança sanitária das escolas. Segundo a Justiça, as escolas da rede estadual não têm condições adequadas para as altas temperaturas. >

“Retomar as aulas em meio a um evento climático extremo, com temperaturas que podem ultrapassar os 40°C e sensação térmica de 50°C em diversas regiões do estado, além de salas de aula e demais ambientes escolares sem a estrutura necessária para enfrentar tal situação, é colocar em risco a vida de professores, funcionários e estudantes”, disse o sindicato dos professores. >

Ao recorrer da decisão liminar, o governo diz que tomou medidas necessárias para garantir a segurança de alunos e professores, investindo em infraestrutura e protocolos sanitários.

Onda de calor na Bahia

A onda de calor que atua na região Sul do Brasil deve permanecer ativa até quarta-feira (12). A partir daí, uma nova onda está prevista para aumentar as temperaturas de estados do Sudeste e Nordeste, inclusive a Bahia, até terça-feira (18). O alerta foi feito pela Climatempo no domingo (9). >