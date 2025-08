TELEVISÃO

Vale Tudo comete erro mais uma vez e irrita o público nas redes sociais

Novela voltou a ser criticada após deslize no roteiro

A novela "Vale Tudo", da Globo, voltou a ser criticada nas redes sociais por causa de um deslize no roteiro. Mais uma vez, a atração apresentou uma história rápida demais e superficial, irritando os fãs. O alvo do momento foi Sardinha (Lucas Leto), que ganhou uma namorada de forma apressada e sem sentido.>

Para piorar a situação, a personagem mal chegou e já anunciou sua partida. "Esse enredo apareceu do nada e sumiu antes da gente conseguir entender o que estava acontecendo", disse um usuário no X (Twitter). "É aquele tipo de coisa feita às pressas, só para encaixar um plot e depois jogar fora", reclamou outro.>

"Mais um enredo esquecido no churrasco. A namorada aleatória do Sardinha surgiu de canto algum e voltou com a mesma velocidade que apareceu. Para quê? Para nada", criticou mais uma pessoa. "Era melhor terem deixado ele gay, como o público já suspeitava, do que criar uma namorada que ninguém conhecia e que não fez a menor diferença", falou uma quarta.>