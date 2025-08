NOVELA DAS 9

‘Vale Tudo’: Afonso tem recaída com Solange no capítulo desta terça (5)

Afonso se aproxima novamente de Solange após crise com Fátima

Entre os destaques da trama está a reaproximação entre Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann). Após mais uma crise no casamento com Maria de Fátima (Bella Campos), Afonso se embriaga e encontra apoio emocional nos braços da ex. Ele acorda confuso na casa dela e terá que lidar com o interrogatório da esposa, que desconfia de uma recaída: "Onde você estava?", dispara Fátima.>