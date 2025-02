PERIGO POTENCIAL

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 12 estados

Regiões também sofrerão com ventos fortes

Ao todo, as áreas atingidas são: Ocidental do Tocantins, Centro-Sul Mato-grossense, Vale do Acre, Leste Maranhense, Nordeste Mato-grossense, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Oriental do Tocantins, Baixo Amazonas, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Norte de Roraima, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Sul Maranhense, Centro Amazonense, Sudoeste Amazonense, Centro Goiano, Sul Goiano, Sul Amazonense, Noroeste Goiano, Sudoeste Mato-grossense, Sudoeste Piauiense, Norte Amazonense, Centro Maranhense, Norte Piauiense, Madeira-Guaporé, Sul de Roraima, Sudeste Paraense, Pantanais Sul Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Vale do Juruá, Extremo Oeste Baiano, Sul do Amapá e Norte Maranhense. >