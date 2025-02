TEMPERATURA

Após onda de calor, Brasil enfrenta chuvas intensas; saiba onde

Confira as previsões

Carol Neves

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 13:38

Chuva forte Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de chuvas fortes para várias regiões do Brasil nesta quinta-feira (13), com previsão de acumulados significativos, especialmente no Sul, após uma semana marcada por uma onda de calor. >

O alerta abrange uma grande área, incluindo os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. >

Particularmente nas regiões do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o Inmet emitiu um aviso de perigo devido ao acumulado de chuva, com riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios em áreas mais vulneráveis. >