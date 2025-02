PRIMEIRO DIA

Três horas de atraso, problema com o trio e chuva: a estreia de Daniela no Carnaval 2025

Cantora subiu no trio por volta da 1h para fazer a estreia da Pipoca da Rainha no Circuito Dodô

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 07:15

Daniela Mercury Crédito: Célia Santos/Divulgação

Uma longa espera marcou a noite dos fãs de Daniela Mercury nesta quinta-feira (27). Com previsão para sair às 21h40, o trio elétrico da artista, que iria desfilar no Circuito Dodô, só chegou na Barra por volta das 22h40. Daniela, por sua vez, só deu as caras às 23h50, quando foi recebida com gritos de "Rainha só tem ela" e "Uh, é Daniela". Da aparição aos primeiros movimentos do trio, foi mais uma hora de espera. >

Após participar da abertura do Carnaval de Salvador no Campo Grande, ao lado de nomes importantes da música baiana, como Carlinhos Brown e Margareth Menezes, houve quem pensasse que ela não ia mais se apresentar. Com cerca de três horas de atraso, a cantora subiu no trio por volta da 1h para fazer a estreia da Pipoca da Rainha no Circuito Dodô (Barra/Ondina), mas, antes, os foliões tiveram que esperar uma chuva torrencial estiar.>

Assim que ela apareceu, os fãs, que já estavam cansados de esperar, recuperaram em poucos instantes a animação e acompanharam a cantora, fazendo coro a cada música cantada. A nutricionista uruguaia Agustina Muñoz, 25 anos, que veio do Uruguai apenas para ver os shows de Daniela Mercury pelo terceiro ano consecutivo, contou que nunca havia visto nada como as apresentações da cantora. >

“É uma experiência única. Não é como um show ou qualquer outra coisa, é algo incrível e arrepiante. […] Toda a minha família a ama e até meu cachorro fica hipnotizado com os vídeos dela”, conta.>

Segundo Agustina, o amor de fã surgiu justamente há três anos. O primeiro contato com a obra da artista foi enquanto os pais dançavam tendo como pano de fundo uma música de Daniela, mas a paixão a pegou em definitivo quando a ouviu cantar ‘Rapunzel’. Foi nesse mesmo período que ela conheceu duas amigas soteropolitanas, que também estavam começando a se tornarem seguidoras da rainha do axé.>

As soteropolitanas em questão são a administradora Emilene Menezes, 37, e a estudante de marketing Morgana Vita, 21 anos. Todas elas se conheceram em um grupo virtual de fãs e desde então contam uma com a outra durante os shows da cantora. No caso específico de Emilene, a frequência nesses eventos é tão grande que já tem se tornado uma questão no relacionamento amoroso que possui.>