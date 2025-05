EM APENAS CINCO DIAS

Volume de chuva em Salvador já supera o esperado para todo o mês

Período chuvoso deve seguir ao longo da semana

A previsão é que as chuvas sigam com intensidade de leve a moderada ao longo da semana. Entre terça (6) e sexta-feira (9), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia.>