RECÔNCAVO BAIANO

Chuva: Prefeitura de Santo Amaro suspende aulas e decreta estado de emergência

Pelo menos 150 famílias ficaram desabrigadas

Larissa Almeida

Publicado em 4 de maio de 2025 às 18:29

Chuva fez com que o rio Subaé transbordasse Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Santo Amaro anunciou, neste domingo (4), a suspensão temporária das aulas em razão da situação de emergência causada pelas fortes chuvas que atingiram o município, no Recôncavo Baiano. Em um dia, choveu 157 milímetros e pelo menos 150 famílias ficaram desabrigadas desde então. >

Em comunicado publicado nas redes sociais, a gestão municipal explicou que as consequências da chuva demandaram a reorganização de algumas unidades escolares. Dessa forma, as aulas da rede municipal estão suspensas nesta segunda-feira (5), no intuito de garantir a segurança da comunidade escolar. >

Desde sábado (3), a prefeitura decretou estado de emergência na em Santo Amaro. O rio Subaé, que fica localizado na cidade, transbordou com as fortes chuvas, o que provocou alagamentos que invadiu casas, estabelecimentos comerciais e unidades de saúde. >

Foram identificados 11 pontos de alagamentos: Bonfim, Ideal (na Rua das Viúvas e Rua São José), Baixa da Égua, Trapiche de Baixo, Sacramento, Feira Livre, Avenida Caboclo, Pitanga, Ilha do Dendê e o distrito de Acupe. >

Três unidades de ensino foram estruturadas como pontos de apoio para receber as famílias afetadas: Escola Municipal Coronel Francisco Pinto, no bairro do Ideal; Escola Municipal Maria Aleluia de Oliveira, na Pitinga; Creche Escola Alegria de Viver, no Bonfim. >

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) disse que, neste domingo, foi enviada ajuda humanitária para Santo Amaro. Na ação, a população afetada pela situação recebeu colchão, cobertor e kit higiene. Também foram enviadas lonas para as encostas. >

A prefeitura da cidade, por sua vez, mobilizou equipes para remover entulhos, limpar vias e oferecer suporte às áreas mais afetadas. Também foram distribuídas sopas solidárias em bairros vulneráveis, materiais de limpeza às famílias e cestas básicas. >

A gestão municipal reforça o apelo para que as famílias deixem imediatamente as áreas de risco e busquem locais seguros, lembrando que a permanência em regiões alagadas ou com histórico de deslizamento representa risco real à vida. >

Outras ocorrências no estado

Segundo a Sudec, 21 cidades baianas registraram ocorrências em função das fortes chuvas que caíram no estado. São elas: Camacan (situação de emergência vigente desde 12 de abril), Canápolis , Pau Brasil, Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro, Nazaré, Camamu, Valença, Itapé, Buerarema, Santana, Amélia Rodrigues, Santo Amaro, São Sebastião do Passé, Jaguaribe, Nazaré, Cicero Dantas, Dias d’ Ávila, Lauro de Freitas, Simões Filho e Madre de Deus. >

Na sexta-feira (2), Camacan recebeu ajuda humanitária, colchões e itens de higiene pessoal. Já Simões Filho e Camamu receberam lonas para enviadas para cobertura de encostas. A equipe da Sudec também segue prestando orientações técnicas aos municípios. >